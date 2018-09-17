الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول بارز لرويترز.

ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة عشرة بالمئة أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25 بالمئة.

وقادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس آب.

وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبا اليوم.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى

في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة.

وتراجع الجنيه الاسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.