اقتصاد

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / محرم / 1440 هـ      17 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول بارز لرويترز.

ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة عشرة بالمئة أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25 بالمئة.

وقادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس آب.

وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبا اليوم.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى

في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة.

وتراجع الجنيه الاسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *