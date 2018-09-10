الدولار يرتفع بفضل توترات تجارية

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الاثنين وسط مخاوف من تصعيد كبير محتمل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة

بينما ارتفعت الكرونة السويدية عقب الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة من أنه مستعد لفرض رسوم على جميع الواردات القادمة من الصين للولايات المتحدة فعليا، وهو ما ينذر بفرض رسوم علي سلع بقيمة 267 مليار دولار

إضافة إلى سلع بقيمة 200 مليار دولار مهددة بالفعل بفرض رسوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1 بالمئة تقريبا إلى 95.472 ليس بعيداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 95.737.

وصعدت الكرونة السويدية بعد الانتخابات في البلاد أمس الأحد والتي شهدت زيادة في تاييد حزب الديمقراطيين السويديين القومي. وارتفعت الكرونة 0.6 بالمئة مقابل اليورو إلى 10.43 كرونة.

واستقر الاسترليني عند 1.2915 دولار في حين نزل اليورو إلى 1.1544 دولار وكان قد تراجع أكثر من نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة عقب بيانات الوظائف الأمريكية.