الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

بلغ الدولار أعلى مستوى في 4 أشهر اليوم الأربعاء بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز 3 % مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأمريكية وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 % إلى 91.093.

وارتفع المؤشر في الليلة الماضية إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

ومقابل الين، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعا 0.3 % عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3947 دولار. كانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار أمس الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3 % بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.4 % إلى 0.7569 دولار أمريكي لينخفض إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وتفاقمت خسائر الدولار النيوزيلندي الذي انخفض إلى 0.7102 دولار أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير.