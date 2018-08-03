الدولار يرتفع مجددًا بفعل مخاوف حرب تجارية

ارتفع الدولار للجلسة الرابع على التوالي الجمعة، مستفيدًا من الاضطراب الناجم عن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لصدور تقرير الوظائف الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 بالمئة

إلى 95.362، مبتعدًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله الأسبوع الماضي

عند 94.084. وتراجع اليورو اليوم لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1577 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية.

وانخفض اليوان الصيني مجددًا في الأسواق الخارجية 0.4 بالمئة إلى 6.9064 يوان للدولار

وهو أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2017.

ويتعرض اليوان لضغوط جراء مخاوف من أن النزاع التجاري المستمر منذ أشهر سيلحق الضرر بالاقتصاد.

بينما انخفض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في 11 يومًا عند 0.7354 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الأسترليني ليجري تداولع عند 1.2985 دولار وهو أدنى مستوياته في 11 يومًا.