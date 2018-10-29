اقتصاد

الدولار يرتفع مع انخفاض الأسهم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / صفر / 1440 هـ      29 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي انتشرت فيه مخاوف بشأن النمو العالمي في الأسواق.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.517 بعد أن زاد 0.7 بالمئة الأسبوع الماضي حين بلغ أعلى مستوى في عشرة أشهر.

بينما استفادت العملة اليابانية، وهي من أصول الملاذ الآمن، من عمليات البيع العالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع الين 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي وجرى تداوله اليوم دون تغيير يذكر عند 111.96 ين مقابل الدولار.

وحوم اليورو حول مستوى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وقبع الجنيه الأسترليني عند أدنى مستوى في شهرين تقريبًا عند 1.2775 دولار

قبل الإعلان عن الميزانية السنوية لبريطانيا المقرر اليوم.

ibrahim

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