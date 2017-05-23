الدولار يهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر

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هبط الدولار يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر أمام سلة من العملات موسعًا خسائره من الأسبوع الماضي مع تضرر العملة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 % إلى 97.005 في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي. وفي وقت سابق من الجلسة هبط إلى 96.797 وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.

ومني الدولار بخسائر بلغت أكثر من 2 % الأسبوع الماضي عندما سجل أسوأ أداء في أكثر من عام.

وتضررت العملة الأمريكية أيضًا من انتعاش اليورو الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمام الدولار أثناء التعاملات يوم الاثنين بعد أن قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إن العملة الأوروبية “ضعيفة جدًا” بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.25 % إلى 1.1232 دولارًا في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن سجل عند أعلى مستوى له في الجلسة 1.1263 دولار.