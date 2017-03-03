الدولار يتراجع بعد مكاسب اليومين

شارك عبر واتساب

تراجع الدولار اليوم الجمعة بعد مكاسب قوية على مدى يومين وسط ترقب لكلمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين في وقت لاحق اليوم.

وصعد الدولار نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع في رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي

لكنه ما زال يقل كثيرا عن مستوياته المرتفعة التي سجلها

بدعم من التفاؤل برئاسة دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بعد هبوطه الحاد في يناير كانون الثاني.

وكان المحرك الرئيسي للدولار هذا الأسبوع تغير توقعات السوق إلى زيادة سريعة لأسعار الفائدة في 15 مارس.

ومن المتوقع أن تضع كلمتا يلين ونائبها ستانلي فيش اليوم النقاط على الحروف

وتوضحان الصورة بجانب بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية التي تصدر الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1 بالمئة

خلال التعاملات المبكرة في لندن.

ونزلت العملة الأمريكية إلى 1.0517 دولار لليورو من 1.0495 دولار

الذي سجله في أواخر التعاملات الأمريكية أمس الخميس.

وانخفض الدولار أيضا أمام العملة اليابانية 0.1 بالمئة إلى 114.27 ين.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أكبر الخاسرين في سوق العملات أمس الخميس.