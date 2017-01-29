الدول الأفريقية تدرس انسحابا جماعيا من (الجنائية)

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لاهاي -رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الدول الأفريقية تدرس انسحابا منسقا من المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم إصلاحها لمعالجة ما تعتبره انحيازا للمحكمة ضد القارة.

وتشكل الدول الأفريقية حوالي ثلث أعضاء المحكمة البالغ عددهم 124 وإذا انسحب عدد كبير من الدول الأفريقية فإن ذلك سيشل محكمة لم تحقق حتى الآن الآمال المعقودة عليها لضمان أن مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية لن يفلتوا أبدا من العقاب.

وأشارت ثلاث دول أفريقية العام الماضي إلى نيتها الانسحاب من أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب قائلة إنها تنتقي على نحو غير منصف جرائم في أفريقيا للملاحقة القضائية.

وعلى مدى حوالي 15 عاما منذ إنشائها لم توجه المحكمة الجنائية اتهامات إلا إلى أفارقة من بينهم رئيسا كينيا والسودان رغم أن لديها إجراءات مفتوحة في مراحل سابقة تتعلق بجرائم في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وتحدد الوثيقة التي جرى تداولها في شكل مسودة بين مسؤولين كبار بالاتحاد الأفريقي قبل قمة المنظمة “إستراتيجية للانسحاب” للدول الأعضاء إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الإصلاح.

وتدعو إلى عدالة دولية “نزيهة وشفافة” خالية من “المعايير المزدوجة” وتدافع عن “إقليمية” القانون الدولي في إشارة إلى مقترحات لمحكمة أفريقية لجرائم الحرب.

وعلى الرغم من دعم قوي من معظم الدول الغربية فإن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن التعامل مع بعض من أخطر الصراعات في العالم بما في ذلك الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ حوالي ست سنوات.