الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

شارك عبر واتساب

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 30 / 5 / 1438هـ

بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، “إنا لله وإنا إليه راجعون “.