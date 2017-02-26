العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 30 / 5 / 1438هـ

بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، “إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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التصنيف: الأولى

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