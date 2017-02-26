الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 30 / 5 / 1438هـ
بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، “إنا لله وإنا إليه راجعون “.
الوسوم:الأميرة البندري
التصنيف: الأولى
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