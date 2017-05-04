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جدة-واس- البلاد

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 1438هـ (أمس) صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة ، وسيصلى عليه – إن شاء الله- بعد صلاة العشاء اليوم الخميس الموافق 8 / 8 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

•• سيرة ذاتية:

هو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور ولد في الرياض، وكان يحب السياسة والطيران منذ صغره.

عينه والده الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، في عام 1364 هـ نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور، رحمه الله، عام 1370 هـ فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له. وبعد وفاة والده عين نائبًا لوزير وزارة المعارف. وفي عام 1382 هـ أعيد تعيينه وزيرًا للدفاع والطيران وبقي فيها لفترة قصيرة. وبعد ذلك عين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة. وفي عام 1389 هـ عينه الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، رئيسًا لهيئة السياحة السعودية، وبقي فيها حتى عام 1414 هـ ثم عينه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، مستشارا له وبقي في هذا المنصب حتى عام 1426 هـ عندما قرر ترك السياسة والتفرغ إلى أعماله الخاصة وبتاريخ 10 ديسمبر 2007 عينه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، رئيسًا لهيئة البيعة.