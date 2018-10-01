تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار إثر مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تشديد السياسة النقدية.

وكان مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي، وقال إنه يخطط لأربع زيادات أخرى بنهاية 2019

وأخرى في 2020 وسط نمو اقتصادي مطرد وسوق عمل قوية.

ويعطي رفع أسعار الفائدة دفعة للدولار وعوائد السندات مما يضغط على أسعار الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

وفي الساعة 0718 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة عند 1186.29 دولار للأوقية (الأونصة).

كان المعدن لامس خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 17 أغسطس آب عند 1180.34 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1190.60 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1065.22 دولار للأوقية

بعد أن لامس ذروته في ثمانية أشهر عند 1094.60 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.56 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 810.65 دولار للأوقية.