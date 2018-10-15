الذهب قرب ذروة 12 أسبوعا وسط تراجع الأسواق

قفزت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها في نحو 12 أسبوعا مع استئناف الأسهم الآسيوية تراجعها ومكابدة المستثمرين آثار الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 1228.24 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامست الأسعار ذروتها للجلسة عند 1229.18 دولار وهو أقوى سعر منذ 26 يوليو تموز.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1231.80 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم محلل الأسواق في ثينك ماركتس يو.كيه “هناك تغير ضخم في المعنويات

عندما يتعلق الأمر بالمعدن الأصفر بسبب دوره كملاذ آمن هنا. نلحظ نزوح الأموال عن أسواق الأسهم لتتجه إلى الذهب.

“الذهب عند مستواه الحالي جذاب للغاية في ضوء حالة الضبابية التي نعيشها.”

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 838.95 دولار بعد أن لامس ذروته منذ 26 يوليو تموز عند 844.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1073.90 دولار.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.70 دولار للأوقية.