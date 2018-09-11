الذهب مستقر تحت تأثير مخاوف رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مع استمرار عزوف المستثمرين وسط توقعات لرفع سعر الفائدة الأمريكي هذا الشهر ومخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

وفي الساعة 0654 بتوقيت جرينتش ظل السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1195.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1201.60 دولار.

كانت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة الأسبوع الماضي قد رسخت التوقعات

بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمكريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول

وذلك للمرة الثالثة هذا العام مع تكهنات بزيادة أخرى في ديسمبر .

يزيد رفع الفائدة عوائد السندات مما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد ويعزز الدولار

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة “المعدن النفيس يبدي ضعفا بالغا بينما يبلي الاقتصاد الأمريكي بلاء مبهرا في الربع الثاني من 2018.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 14.19 دولار للأوقية وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 790.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 981.10 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 12 أسبوعا عند 991.15 دولار.