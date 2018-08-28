الذهب مستقر مع تدني الدولار

استقر الذهب مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر إثر إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك لكن بواعث القلق بشأن النزاع التجاري المتفاقم بين واشنطن وبكين كبحت أسعار المعدن النفيس.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1212.33 دولار للأونصة بعد أن نزل 0.3% في وقت سابق من اليوم، كانت الأسعار سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1218.40 دولار للأونصة .

فقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن لينزل أكثر من 7% هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية

ليتحول المستثمرون صوب الدولار على نحو متزايد.

وهبط الدولار 0.1% أمام سلة من ست عملات رئيسية، وتعرضت العملة الأمريكية

لضغوط بعد اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وصعدت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.87 دولار.

وزاد البلاتين 0.7% إلى 804.74 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 808.70 دولار للأونصة

بينما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 944.75 دولار بعد أن بلغ المعدن أعلى سعر في شهر ونصف عند 950.25 دولار للأونصة الاثنين.