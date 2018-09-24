اقتصاد

الذهب مستقر مع صعود الدولار بعد وقف الصين محادثات التجارة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / محرم / 1440 هـ      24 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقر الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار عقب أنباء عن إلغاء الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء الاتجاه فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة.

وركز المستثمرون على التوترات التجارية بي الولايات المتحدة والصين بعد أن ألغت بكين محادثات تجارية متوسطة المستوى

مع الولايات المتحدة وزيارة مقترحة إلى واشنطن لنائب رئيس الوزراء ليو خه كانت مقررة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1198.36 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن فقد ما يصل إلى 1.3% يوم الجمعة.

وفي العقود الأمريكية الآجلة لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1201.6 دولار للأوقية.

والتعاملات ضعيفة في آسيا اليوم نظرا لإغلاق أسواق اليابان والصين.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 14.27 دولار للأوقية.

وفقد البلاتين 0.4% ليسجل 822.98 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 838.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1048.30 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى سعر في خمسة أشهر عند 1056.72 دولار في الجلسة السابقة.

ibrahim

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