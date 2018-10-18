الذهب مستقر مع صعود الدولار وتراجع الأسهم

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث وازن تراجع الأسهم الآسيوية تأثير ارتفاع الدولار الذي تعزز بعد أن أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر سبتمبر أيلول توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.23 دولار للأوقية (الأونصة)

ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ 26 يوليو تموز 1233.26 دولار للأوقية المسجل يوم الاثنين.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1225.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج كبير المتعاملين لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج “الذهب يقتفي أثر كل من الدولار الأمريكي والأسهم عن كثب، لكن الدولار أكثر.”

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة في أسبوع اليوم.

وقال نعيم أسلم محلل السوق لدى ثينك ماركتس يو.كيه في مذكرة “عندما يصبح النقاش كيف ترفع سعر الفائدة، فسيكون لذلك أثر سلبي على سعر الذهب في المدى القصير.

“لكن، ثمة إمكانية كبير للحسابات الخاطئة هنا، ولذا نعتقد أن أي تراجع في سعر الذهب قد ينطوي على فرصة.”

وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأوقية

بينما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1072 دولارا.