الذهب مستقر والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

حافظت أسعار الذهب اليوم، على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبيل نشر تقرير وظائف في الولايات المتحدة قد يعطي إشارات على وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

واستقر المعدن الأصفر عند 1232.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 26 أكتوبر عند 1237.39 دولار للأوقية أمس، مع تراجع الدولار. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1235.1 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 865.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 27 يونيو عند 866.30 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1099.90 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.72 دولار للأوقية.