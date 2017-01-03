الذهب يبدأ عام 2017 مرتفعا رغم قوة الدولار

بعد أن أنهى الذهب عام 2016 مرتفعا ثمانية في المئة واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد وصعد اليوم الثلاثاء في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار.

وفي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1158.10 دولار للأوقية (الأونصة)

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار.

واليوم حافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي

إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري علي المعنويات القوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة واحدا في المئة إلى 16.10 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3 في المئة إلى 680.70 دولار.