الذهب يتجه لأطول موجة خسائر

لندن- رويترز

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وضع ذلك الهبوط المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير/كانون الثاني 1997.

وانخفض الذهب نحو 1.6% خلال سبتمبر/أيلول في سادس خسارة شهرية على التوالي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية، كما لامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس/آب الماضي عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1186.20 دولار للأوقية. وارتفع الدولار أمام نظرائه أمس، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو 4 سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في 8 أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة 0.7% إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلا 809.60 دولار للأوقية