الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1328.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1330.34 دولار للأوقية.

والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل نيسان. وزادت المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1329 دولارا للأوقية.