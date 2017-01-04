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تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع في جلسة سابقة، بينما حافظ الدولار على صعوده قرب أعلى مستوى في 14 سنة أمام سلة العملات الرئيسية.

وهبطت سبائك الذهب 0.2 في المئة عند سعر 1.156.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد حقق أعلى سعر له منذ أسبوعين في جلسة الثلاثاء، محققا 1.163.52 دولار للأونصة.

وهبط العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المئة ليصل إلى 1.157.70 دولار للأونصة.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة العملات الرئيسية

إلى 103.34 بعدما قفز اليوم السابق إلى أقوى مستوى له منذ ديسمبر 2002، محققا 103.82.

وعزز من صعود الدولار قوة بيانات التصنيع الأميركية، المدفوعة بزيادة كبيرة على طلب المواد الخام.