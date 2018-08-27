الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب ، اليوم الاثنين ، مع تعافي الدولار بعض الشيء، لكن تغطية المراكز المدينة حدت من الخسائر بعد أن زاد المعدن الأصفر نحو 2% في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1203.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:41 بتوقيت غرينتش.

وقفز المعدن الأصفر 1.7% يوم الجمعة في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مايو 2017.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر هبط بنحو 1% في الجلسة السابقة تحت ضغط تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي أشار فيها إلى التدرج في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في التعاملات الفورية لتستقر عند 14.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.9% إلى 783.25 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.5% إلى 931.20 دولار للأوقية

بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 940.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.