اقتصاد

الذهب يتراجع وسط مخاوف الحرب التجارية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو الحجة / 1439 هـ      12 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وواجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) المهم أمس.

وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1194.41 دولار للأوقية

بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أغسطس آب عندما سجل 1187.21 دولار، الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1198.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.10 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 785 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 971 دولارا للأوقية.

ibrahim

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