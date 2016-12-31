الذهب يرتفع في تعاملات ضعيفة بعد العطلة

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جدة ــ البلاد

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين، بفعل بيانات ضعيفة للتضخم في اليابان، لكن التعاملات كانت محدودة مع عودة المتعاملين في الولايات المتحدة بعد عطلة عيد الميلاد واستمرار إغلاق الأسواق في لندن.

ويعتقد معظم المحللين أن قلقا واسعا بشأن البنوك الأوروبية وحالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن تدعم أسعار الذهب في 2017 .

لكنهم قالوا إن سعر المعدن الأصفر قد يهبط بشدة في الأجل القصير إذا واصلت عوائد السندات الأمريكية الصعود.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 1138.96 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول عند 1148 دولارا للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.51% لتسجل عند التسوية 1138.80 دولار للأوقية.

وساهمت قوة الدولار في تقييد مكاسب المعدن النفيس. وارتفع الدولار أمام الين الياباني واليورو مع سعي بعض المستثمرين إلى اقتناص صفقات في المرحلة الأخيرة للتعاملات هذا العام.