الذهب يرتفع لليوم الرابع مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال أمس الاثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1234.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان المعدن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو أيار عند 1237.26 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية.

وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 0.7 بالمئة إلى 934.25 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 801 دولار للأوقية.