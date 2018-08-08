الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل اليوان

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة)

بعدما ارتفع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1220.80 دولار للأوقية.

وارتفع اليوان الصيني قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد صعود الأسهم، ليواصل مكاسبه بعد أن اتخذ البنك المركزي الأسبوع الماضي خطوات لكبح انخفاض العملة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.1 بالمئة في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر

على انحسار موجة ارتفاعه في الآونة الأخيرة والتي جاءت بفضل مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.

ومن شأن هبوط العملة الأمريكية أن يخفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 827.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 903.22 دولار للأوقية.