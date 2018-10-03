لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع، اليوم الأربعاء ، مع تراجع الدولار في حين تلقى الطلب على المعدن كملاذ آمن دفعة من المخاوف المتعلقة بخطط إيطاليا لمعالجة عجز

الميزانية. وتأثرت الرغبة للمخاطرة سلبًا بعد أن أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي بواعث قلق بخصوص خطط الميزانية الإيطالية

التي ستزيد العجز زيادة كبيرة. جدد ذلك المخاوف من أزمة ديون في منطقة اليورو.

وفي الساعة 0505 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1205.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة لامس المعدن ذروته في أسبوع عند 1208.31 دولار.

وصعد الذهب 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء في أكبر مكاسبه المئوية منذ 24 أغسطس آب.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1209.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقايل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية لتحوم قرب مستوى 14.90 دولار المسجل في الجلسة السابقة وهو الأعلى في أكثر من شهر.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 830.80 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1053.65 دولار.