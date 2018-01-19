الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من انخفاض الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن الأصفر لامس الخميس، أدنى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1332 دولارا.

وهبطت العملة الأمريكية وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.406 اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية،

بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1001.74 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1107 دولارات للأوقية.