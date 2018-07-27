الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.96 دولار للأوقية (الأونصة).

لكن المعدن الأصفر يتجه إلى ثالث تراجع أسبوع على التوالي.

وانخفض المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب إلى 1223.20 دولار للأوقية.

بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.02 بالمئة إلى 94.732. ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 110.98 ين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.43 دولار للأوقية

لكنها اتجهت إلى تسجيل تراجع للأسبوع السابع على التوالي.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 930.50 دولار للأوقية وارتفع بأكثر من أربعة بالمئة خلال الأسبوع في ما قد يكون أكبر مكسب أسبوعي للمعدن منذ الأسبوع المنتهي في 20 أبريل نيسان.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 822.75 دولار للأوقية.