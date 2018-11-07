محليات

الذهب يرتفع مع تقييم المستثمرين لنتيجة الانتخابات الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / صفر / 1440 هـ       7 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفع الذهب متجاوزا أدنى مستوى له في أسبوع اليوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن ما يقيهم من تقلبات السوق وعدم التيقن المحيط بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وفي الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة
إلى 1228.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر تشرين الثاني
عند 1222.90 دولار في وقت سابق من الجلسة
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتصل إلى 1229.5 دولار للأوقية.
كما ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية
في حين انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1114.49 دولار
وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 871.5 دولار للأوقية.
وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران عندما سجل 875.70 دولار.
ibrahim

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