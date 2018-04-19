الذهب يرتفع وسط مخاوف من التضخم

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مدعومة بموجة صعود في المعادن الصناعية تغذي بواعث القلق من ضغوط تضخمية بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين دعما إضافيا للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1353.22 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1356.30 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 17.29 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أول فبراير شباط عند 17.31 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 949 دولارا للأوقية. ولامس المعدن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 953.50 دولار في وقت سابق من اليوم.

وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1048.20 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى سعر له منذ 27 فبراير عند 1055.30 دولار.