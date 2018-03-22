الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات المستثمرين الذي كانوا ينتظرون تعليقات أكثر تشددا بشأن رفع سعر الفائدة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، وتوقع رفعها مرتين أخريين على الأقل خلال 2018 مقارنة مع توقعات معظم مراقبي السوق برفعها ثلاث مرات أخرى.

وفي الساعة 0739 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية أمس الأربعاء، كما حقق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مايو أيار 2017.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.7 بالمئة إلى 1331.10 دولار للأوقية.

ويرى المستثمرون أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدمت المزيد من الدعم لأسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.57 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 959.30 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجرى تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.