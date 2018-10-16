الذهب يستقر قرب أعلى مستوى

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء ، قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته بالجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية

ليستقر عند 1226.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يوليو تموز عند 1233.26 دولار للأوقية أمس الاثنين مع هبوط الأسهم العالمية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 842.10 دولار للأوقية

بعدما لامس أعلى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز عند 850.10 دولار للأوقية أمس.

واستقر البلاديوم عند 1083.40 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتسجل 14.64 دولار للأوقية