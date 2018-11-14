الذهب يستقر مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع وذلك وسط صعود في اليورو والجنيه الاسترليني إثر التوصل إلى مسودة اتفاق للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1202.08 دولار للأوقية (الأونصة).

انخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر تشرين الأول عند 1195.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1203.9 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني “حدث بعض البيع في الدولار الأمريكي، الصعود انحسر مما ساعد الذهب على التحسن.”

ويخفض تراجع الدولار تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وأضاف شارما “نرى المستثمرين والمضاربين يقتنصون الذهب لأنه يملك إمكانية الصعود إلى 1230 وإلى 1240 دولارا.”

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو 0.2 بالمئة لينزل عن أعلى مستوى في 16 شهرا.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1105.25 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 834 دولارا للأوقية.