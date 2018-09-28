الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجعت سعر اونصة الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع عقب الارتفاع الذي طرأ على العملة الأمريكية التي تزامنت مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية ترجح قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر اونصة الذهب بنحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر، وهو ما اعتبر سادس خسارة شهرية على التوالي يتكبدها المعدن النفيس.

هذا ولم تسجل الأسعار تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية، حيث بقي سعر الاونصة عند 1182.48 دولارًا للأونصة في حين لامس أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولارًا للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1186.20 دولارًا للأونصة.