الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر

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نيويورك- وكالات

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في شهر يوم الخميس مع مواصلة الدولار الأمريكي التراجع من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع بينما تحول البلاديوم إلى الانخفاض بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.85 بالمئة إلى 1184.90 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.47 بالمئة عند 1180.90 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي. وتتجه أسعار البيع الفوري لإنهاء الاسبوع على مكاسب قدرها 2.5 بالمئة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو حزيران.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1181.30 دولار للأوقية.

وزاد الدولار خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية بعد بيانات أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول وهو رقم أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى بلغت مكاسب البلاديوم حوالي 8 بالمئة حتى الآن هذا الاسبوع متجها نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو تموز على الرغم من هبوطه من أعلى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 747.80 دولار للأوقية. وتراجع لاحقا 0.57 بالمئة إلى 731.50 دولار. وصعد البلاتين 3.82 بالمئة إلى 966.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في حوالي ثمانية أسابيع عند 975.80 دولار. ويتجه لإنهاء الاسبوع على مكاسب قدرها 8 بالمئة.وارتفعت الفضة 0.97 بالمئة إلى 16.58 دولار للأوقية.