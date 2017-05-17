الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

شارك عبر واتساب

صعد الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء بعد تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1243.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يوم الثالث من مايو أيار عند 1244.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وحقق الذهب ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1243.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية إلى أدنى مستوياته منذ يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 98.112.

وتأثر الدولار سلبا ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وانخفاض العائد على السندات الأمريكية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ الثاني من مايو أيار وزادت 0.3 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.

ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو أيار في وقت سابق من الجلسة لكنه انخفض بعدها 0.1 بالمئة إلى 936.74 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 791.50 دولار للأوقية