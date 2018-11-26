الذهب يصعد مع مخاوف تباطؤ النمو العالمي

ارتفع الذهب اليوم، مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين ومع تركز الأنظار على التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1226 دولارا للأوقية (الأونصة).

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 0.4 بالمئة إلى 1227.5 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.41 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 842.65 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1133.99 دولار للأوقية.

كانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس آب.