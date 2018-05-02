الذهب يصعد من أدنى مستوى في 4 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة حيث عاد المشترون الصينيون إلى السوق بعد عطلة يوم العمال بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1309.71 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب تراجع في الجلسة السابقة إلى 1301.51 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 29 ديسمبر 2017.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.31 بالمئة إلى 1310.80 دولار للأوقية اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 92.357 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.566 بدعم من توقعات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة العوائد وسط مؤشرات على تباطؤ في بقية الأنحاء وبخاصة أوروبا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينتهي اليوم. ومن المرجح أيضا أن يعزز البنك المركزي التوقعات بأن يرفع تكاليف الاقتراض في يونيو وسط ارتفاع التضخم وانخفاض البطالة.

ويركز المستثمرون على بيانات الأجور بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تعلن يوم الجمعة وهو ما قد يوفر المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 16.32 دولار للأقية.

ولامست الفضة أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 16.04 دولار للأوقية في الشهر السابق.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 898.05 دولار للأوقية. وكان لامس أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 888.50 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار للأوق