الذهب يقترب من أدنى مستوى له في «3» أسابيع

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اقتربت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو .

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 1254.36 دولارا للأوقية ( الأونصة )

وكان قد تراجع إلى 1251.37 دولارا للأوقية أمس وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نيسان .

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليصل إلى 1255.40 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية لتصل إلى 16.82 دولارا للأوقية

بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة .

وتراجع البلاتين 0.5 % ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 917.95 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة ليبلغ 818.72 دولارا للأوقية .