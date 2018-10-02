اقتصاد

الذهب ينتعش بعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / محرم / 1440 هـ       2 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
انتعشت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تلاشي الشهية للمخاطرة بعد تلقي دفعة من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية مع هبوط مؤشر ام.اس.سي.آي لآسيا والمحيط الهادي عدا اليابان أكثر من 1.5 بالمئة في ظل توجس إزاء الاقتصاد العالمي مما كبح الإقبال على المخاطرة.

وفي الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1193.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض حوالي 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول لآسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة “الذهب يرتفع في ظل عدم استقرار الأصول عالية المخاطر بآسيا.”

وصعدت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 14.58 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1055.60 دولار ونزل البلاتين 0.1 بالمئة أيضا إلى 821 دولارا للأوقية.

ibrahim

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