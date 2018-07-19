اقتصاد

الذهب ينخفض لأقل سعر في عام مع ارتفاع الدولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو القعدة / 1439 هـ      19 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام اليوم مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وفي الساعة 0703 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.4 % إلى 1223.20 دولار للأوقية.

ibrahim

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