اقتصاد

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / صفر / 1440 هـ       9 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجع سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم عقب الانتعاش الذي شهده سعر العملة الأمريكية الدولار جراء تمسك البنك المركزي الأمريكي بموقفه من تشديد السياسة النقدية ما يشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر .

وانخفض سعر اونصة الذهب خلال التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1219.5 دولار للاونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر عند 1217.20 دولار للاونصة.كما هبطت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1220.3 دولار للاونصة .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت سعر اونصة الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.34 دولار للاونصة متراجعة إلى ما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *