الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

تراجع سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم عقب الانتعاش الذي شهده سعر العملة الأمريكية الدولار جراء تمسك البنك المركزي الأمريكي بموقفه من تشديد السياسة النقدية ما يشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر .

وانخفض سعر اونصة الذهب خلال التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1219.5 دولار للاونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر عند 1217.20 دولار للاونصة.كما هبطت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1220.3 دولار للاونصة .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت سعر اونصة الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.34 دولار للاونصة متراجعة إلى ما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع .