الذهب ينخفض وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية

هبط الذهب اليوم الاثنين مع احتفاظ الدولار بقوته بفعل المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد وصول مباحثات التجارة الأمريكية الكندية إلى طريق مسدود.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1198.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى خلال التعاملات عند 1195.36 دولار للأوقية.

وهبط الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1204.90 دولار للأوقية.

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساعديه أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على واردات إضافية بقيمة 200 مليار دولار من الصين فور انتهاء الفترة المحددة للتعليقات العامة على الخطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما قال ترمب يوم السبت إنه لا حاجة لإبقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وحذر الكونجرس من أنه سيلغي الاتفاقية الثلاثية بالكامل.

وهبطت أسعار الذهب نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وفي ظل خلافات تجارية دولية وأزمة العملة التركية، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في الدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 95.188.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.47 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 14.37 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 786.60 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 978.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة عند 984.97 دولار للأوقية.