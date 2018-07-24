اقتصاد

الذهب ينزل مع صعود الدولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1220.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:03 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.4% إلى 1220.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2% إلى 94.838.

وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 829.20 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5% إلى 909.30 دولار للأوقية.

ibrahim

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