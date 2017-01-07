الذهب ينزل من أعلى مستوى في شهر بعد بيانات أمريكية

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انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة من أعلى مستوى في شهر والذي سجلته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بفعل تقرير قوي للوظائف الأمريكية.

في الوقت الذي اتجه فيه البلاديوم لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس آذار بفعل مبيعات قياسية للسيارات الأمريكية.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تباطؤ التوظيف الشهر الماضي.

لكن ذلك قابلته زيادة في الأجور بدعم من الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام حسبما يقول محللون.

وبحلول الساعة 1951 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1171.70 دولار للأوقية (الأونصة).

لكنه مرتفع 1.75 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهرين.

غير أنه في ظل حالة عدم التيقن التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني.

يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول عند 1184.90 دولار للأوقية أمس الخميس.

ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 7.9 دولار في التسوية أو 0.67 بالمئة إلى 1173.4 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية أن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بوتيرة أقل من المتوقعة في ديسمبر كانون الأول.

على الرغم من أن انتعاش الأجور يشير إلى رفع أسعار الفائدة لمرات أكثر من قبل البنك المركزي الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجل البلاديوم أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 757.70 دولار للأوقية.

قبل أن يعاود الهبوط إلى 756.10 دولار للأوقية بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.46 دولار للأوقية.

في حين تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 961.35 دولار للأوقية.

على الرغم من أنه اتجه لتحقيق مكاسب نسبتها 6.8 بالمئة هذا الأسبوع في أقوى أداء منذ يوليو تموز