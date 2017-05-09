الذهب يهبط إلي أدنى مستوى في “8” أسابيع

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثمانية أسابيع اليوم الثلاثاء مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل انحسار المخاوف السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1226.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى منذ 16 مارس آذار عند 1223.34 دولار للأوقية.

واختبر المعدن في وقت سابق من الجلسة متوسط 100 يوم لكنه فوق ذلك المستوى في الوقت الراهن.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1226.20 دولار للأوقية.

وانتهت انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت يوم الأحد الماضي بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون.

ولم يسجل السعر الفوري للفضة تغيرا يذكر عند 16.24 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 913.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 809.25 دولار للأوقية