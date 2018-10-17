اقتصاد

الذهب يهبط بفعل ارتفاع الأسهم والدولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم والدولار وسط انحسار حالة العزوف عن المخاطرة

بينما تترقب السوق صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0748 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1222.74 دولار للأوقية (الأونصة)

لكنه ظل قرب ذروته في شهرين ونصف 1233.26 دولار للأوقية المسجلة يوم الاثنين.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1226.6 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة أيضا إلى 833.25 دولار

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 1078 دولارا للأوقية.

ibrahim

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