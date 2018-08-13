الذهب يهبط لأقل مستوى في 17 شهرا

سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا ، اليوم الاثنين ، ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأمريكية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.

وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب كوسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينتش وهو أقل مستوى منذ مارس 2017.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.83% إلى 1208.60 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في 10 سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

وهبطت الفضة 0.3% إلى 15.23 دولار للأوقية في حين خسر البلاديوم 1.87% ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.