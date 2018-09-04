اقتصاد

الذهب يهبط مع صعود الدولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / ذو الحجة / 1439 هـ       4 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل احتدام التوترات التجارية العالمية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة.

وخسر المعدن الأصفر نحو 8% منذ بداية العام في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية والخلافات التجارية وأزمة العملة التركية

حيث يحتفظ المستثمرون بأموالهم بالدولار الذي يُعتبر من الملاذات الآمنة.

ونزل الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1196.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:39 بتوقيت غرينتش

بينما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1202.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أعلى مستوى له منذ 24 أغسطس عند 95.410.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% في التعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية

بعدما كانت قد هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 14.35 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 785.70 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.5% إلى 973.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 985.50 دولار للأوقية يوم الاثنين.

ibrahim

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